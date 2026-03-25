Un uomo ha tentato di truffare diverse gioiellerie proponendo l'acquisto di gioielli con un bonifico che però non è stato mai eseguito. La sua strategia prevedeva di convincere i negozi a consegnare i beni prima di ricevere il pagamento. Le attività commerciali hanno riconosciuto la truffa e non hanno ceduto agli accordi non concreti.

Tenta di truffare alcune gioiellerie proponendo di acquistare dei gioielli pagando con bonifico che, però, non veniva mai effettuato. È successo ad Assisi dove la polizia ha denunciato un 28enne italiano per tentata truffa. L'attività investigativa è partita a seguito di alcune segnalazioni arrivate da diversi commercianti che denunciavano lo stesso episodio avvenuto all'interno del loro esercizio commerciale. L'uomo proponeva l’acquisto di gioielli tramite bonifico istantaneo, pagamento che, in realtà, non veniva poi effettuato. Gli agenti del commissariato di Assisi, che già in precedenza avevano avuto a che fare con simili dinamiche criminose, hanno rintracciato l’uomo sabato scorso mentre tentava di acquistare una collana in una gioielleria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Tenta di acquistare gioielli proponendo il pagamento con bonifico, ma la truffa non va a segno

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