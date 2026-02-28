La rissa poi le coltellate fatali | 3 arresti per la morte di Gabriele Forse un debito all’origine dell’omicidio

Tre uomini sono stati arrestati in relazione all’omicidio di Gabriele Citrano, un uomo di 33 anni originario di Palermo, trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani all’alba del 27 febbraio. La vicenda è iniziata con una rissa, seguita da coltellate che hanno causato il decesso. Si ipotizza che un debito possa essere alla base del fatto.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Tre persone sono state arrestate per l’ omicidio di Gabriele Citrano. Il 33enne, originario di Palermo, è stato trovato senza vita in un appartamento di via Reginaldo Giuliani all’alba di ieri, 27 febbraio. Sulla drammatica vicenda sono scattate subito le indagini da parte dei carabinieri e, secondo una prima ricostruzione, il movente potrebbe riguardare un debito non saldato. Inquirenti all'esterno dell'abitazione dove un uomo è stato trovato morto, 27 febbraio 2026. Da quanto emerso presenterebbe ferite da arma da taglio. ANSALEONARDO ROSELLI La rissa finita in tragedia. La segnalazione al 112 da parte dei cittadini ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile che, una volta sul posto, si sono trovati a fronteggiare una situazione di grave pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una rissa per un debito non saldato a monte dell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a FirenzeFIRENZE – Svolta nell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze, carabinieri arrestano tre persone.

Omicidio a Firenze: arrestati tre uomini. La rissa per un debito non saldatoFIRENZE – Svolta nelle indagini per l’omicidio del 33enne, Gabriele Citrano, originario di Palermo ma residente a Pisa, avvenuto nella notte fra...

Gabriele ucciso a coltellate, chi è la vittima del delitto di Rifredi. La lite, la corsa in casa e l’ombra della droga x.com