Sputi in faccia, insulti e minacce, oltre a caffè e bicchieri di vino lanciati contro gli operatori. Una troupe del programma televisivo Mediaset Fuori dal coro è stata aggredita mentre stava girando un servizio alla periferia di Mestre (Venezia). A raccontare la vicenda il giornalista Matteo Nalin, inviato del programma di Rete4 condotto da Mario Giordano. La troupe stava realizzando un servizio su una situazione di degrado nei pressi di una carrozzeria, con il titolare che denuncia da tempo furti, danneggiamenti e minacce. Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre Il racconto dell'inviato Matteo Nalin Il commento del governatore Alberto Stefani Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre L’episodio, riportato da Il Gazzettino, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo a Mestre, frazione di Venezia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: "Sputi e caffè bollente"

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IlSaronno. . La sindaca Pagani svela il backstage dell'intervista con la troupe di "Fuori dal coro" su caso abusivo. Tutto le info su IlSaronno. Link in bio #saronno - facebook.com facebook