la tratos e le voci del gran rifiuto a cdp equity

A Pieve Santo Stefano, piccolo paese dell’Appennino situato tra Toscana, Umbria e Romagna, si sono svolti recenti incontri tra rappresentanti di Tratos e alcuni esponenti di Cdp Equity. La località, distante dalle grandi vie di comunicazione e circondata dal paesaggio montano, si trova vicino al confine tra le tre regioni e si distingue come uno dei punti più isolati della zona. La discussione riguarda questioni legate a investimenti e sviluppo economico.

Incastonato nell’Appennino, al confine tra Toscana, Umbria e Romagna, Pieve Santo Stefano è uno dei paesi più sperduti d’Italia: tecnicamente è in provincia di Arezzo ma nella punta che si insinua tra le altre due regioni è il punto della Toscana più lontano dal mare Tirreno e vicino all’Adriatico. Per decenni, Pieve ha dovuto la sua notorietà quasi esclusivamente all’aver dato i natali ad Amintore Fanfani, un gigante della Prima Repubblica, ed è anche il motivo per cui la superstrada E45, da Roma a Cesena, passa di lì. Lo stabilimento di Liverpool e la multinazionale tascabile. Negli ultimi anni, l’isolata località ha però prodotto un altro nome celebre: la Tratos Spa, azienda che produce cavi elettrici e in fibra ottica, una sorta di Prysmian in piccolo.🔗 Leggi su Lettera43.it

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