A più di cento anni dall’affondamento del Titanic, il ricordo della nave si manifesta anche attraverso il mercato del collezionismo. Di recente, è stato venduto a circa 780 mila euro un giubbotto di salvataggio appartenuto alla nave. Questa cessione si aggiunge a un elenco di oggetti storici che continuano a suscitare interesse e a generare transazioni di valore elevato.

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© Lifeandnews.it - La tragedia del Titanic diventa business: giubbotto di salvataggio venduto per 780 mila euro

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