Titanic giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all’asta per una cifra record

Un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta del Titanic è stato venduto all’asta in Inghilterra per una cifra record di 670.000 sterline. L’oggetto, collegato al celebre naufragio del RMS Titanic, è stato acquistato da un collezionista. La vendita si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e storici. La cifra supera di gran lunga le aspettative iniziali dell’asta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pezzo della storia del naufragio del Titanic all’asta. Un oggetto legato al celebre naufragio del RMS Titanic sinking ha raggiunto una cifra record in un’asta in Inghilterra: un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta è stato venduto per 670.000 sterline, pari a circa 906.000 dollari e 769.000 euro. Si tratta di un risultato che conferma l’enorme valore storico e simbolico degli oggetti collegati alla tragedia del transatlantico. Il giubbotto appartenuto a Laura Mabel Francatelli. Il giubbotto di salvataggio apparteneva a Laura Mabel Francatelli, passeggera di prima classe a bordo del Titanic. Dopo il naufragio, la donna riuscì a salvarsi a bordo di una scialuppa di salvataggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all’asta per una cifra record Violet Jessop: la donna che sopravvisse a 3 naufragi (Titanic incluso!) Notizie correlate Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterlineUn giubbotto di salvataggio indossato da una passeggera del Titanic è stato venduto all’asta in Inghilterra per 670. Inghilterra, all'asta un giubbotto di salvataggio del Titanic: il valore è di oltre 350mila sterlineUn giubbotto di salvataggio indossato dal sopravvissuto al disastro del Titanic è stato messo all’asta più di un secolo dopo l’affondamento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euro; Titanic, il valore della memoria: giubbotto di salvataggio venduto all’asta per 780mila euro; Inghilterra, all'asta un giubbotto di salvataggio del Titanic: il valore è di oltre 350mila sterline; Il giubbotto di salvataggio di un sopravvissuto del Titanic andrà all'asta. Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline(LaPresse) Un giubbotto di salvataggio indossato da una passeggera del Titanic è stato venduto all'asta in Inghilterra per 670.000 sterline (906.000 dollari, circa 769.000 euro). Era di Laura Mabel Fr ... msn.com Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euroAGI - Un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta al naufragio del Titanic è stato venduto all'asta per 670 mila sterline (circa 780 mila euro), ben oltre le stime iniziali, confermand ... msn.com Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euro x.com Titanic, il valore della memoria: giubbotto di salvataggio venduto all'asta per 780mila euro - facebook.com facebook