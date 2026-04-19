Titanic giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all’asta per una cifra record

Da dayitalianews.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta del Titanic è stato venduto all’asta in Inghilterra per una cifra record di 670.000 sterline. L’oggetto, collegato al celebre naufragio del RMS Titanic, è stato acquistato da un collezionista. La vendita si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e storici. La cifra supera di gran lunga le aspettative iniziali dell’asta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pezzo della storia del naufragio del Titanic all’asta. Un oggetto legato al celebre naufragio del RMS Titanic sinking ha raggiunto una cifra record in un’asta in Inghilterra: un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta è stato venduto per 670.000 sterline, pari a circa 906.000 dollari e 769.000 euro. Si tratta di un risultato che conferma l’enorme valore storico e simbolico degli oggetti collegati alla tragedia del transatlantico. Il giubbotto appartenuto a Laura Mabel Francatelli. Il giubbotto di salvataggio apparteneva a Laura Mabel Francatelli, passeggera di prima classe a bordo del Titanic. Dopo il naufragio, la donna riuscì a salvarsi a bordo di una scialuppa di salvataggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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