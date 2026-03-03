Jim Carrey è stato sostituito da un sosia | come è nata l’assurda teoria del complotto sul web

Una teoria del complotto sta circolando online secondo cui Jim Carrey sarebbe stato sostituito da un sosia durante i Cesar Awards. La voce si è diffusa sui social, spingendo gli organizzatori dell’evento a smentire ufficialmente la notizia. La discussione ha suscitato attenzione e curiosità tra gli utenti, portando a una serie di commenti e condivisioni sulla presunta sostituzione dell’attore.

Jim Carrey è stato sostituito da un sosia durante i Cesar Awards: è l’assurda teoria che sta circolando sul web e che ha costretto addirittura gli organizzatori della manifestazione che consegna i riconoscimenti più importanti del cinema francese a smentire la notizia. Ma andiamo con ordine. Lo scorso giovedì, l’attore canadese ha partecipato alla cerimonia di Parigi per ritirare un premio onorario alla carriera. Jim Carrey ha pronunciato il suo discorso in francese, lingua che sta imparando, rivelando che “circa 300 anni fa, il mio bis, bis, bis, bis, bis, bis nonno Marc-François Carré” era “nato in Francia, a Saint Malo” prima di emigrare in Canada”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ai premi César c’era un sosia al posto di Jim Carrey? Com’è nata la teoria sul web(Adnkronos) – A ritirare il primo alla carriera ai Cesar Awards non c'era Jim Carrey ma un sosia o, addirittura, un clone? È questa la stravagante...

Jim Carrey ai César: non è lui ma un sosia, come si è diffusa la teoria sul web Tra protesi di scena e discorsi in francese, ecco tutta la verità sul giallo di Parigi Parigi è da sempre… Parigi è da sempre la città dei sogni e...

Jim Carrey è irriconoscibile, l’attore ai César Awards scatena la teoria del sosia: era davvero lui?In quanto a Jim Carrey, l’attore non ha ancora mai parlato di tutto ciò. A farlo è stata la sua portavoce, Marleah Leslie, che è stata lapidaria: Jim Carrey ha partecipato ai César Awards, dove ha ... deejay.it

I premi César hanno dovuto smentire che Jim Carrey sia stato sostituito da un sosiaUna classica e balzana teoria del complotto è sfuggita di mano dopo un discorso un po' strano ai premi francesi ... ilpost.it

Negli ultimi giorni una delle più classiche e balzane teorie del complotto applicate alle celebrità ha coinvolto l’attore Jim Carrey, dopo un discorso un po’ strano alla cerimonia dei premi César - facebook.com facebook

Negli ultimi giorni una delle più classiche e balzane teorie del complotto applicate alle celebrità ha coinvolto l’attore Jim Carrey, dopo un discorso un po’ strano alla cerimonia dei premi César x.com