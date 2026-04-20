La Svizzera vuole 75mila euro per 15 ore di ricovero dalle vittime di Crans Montana Poi la retromarcia | È un errore

Le autorità svizzere hanno inviato fatture fino a 75mila euro alle famiglie delle vittime rimaste ferite nel rogo di Crans-Montana, relative a circa 15 ore di ricovero presso l’ospedale di Sion. Successivamente, è stata annunciata una retromarcia, definendo l’invio delle fatture come un errore. La questione ha attirato l’attenzione sulle modalità di gestione dei costi sanitari legati a incidenti di questo tipo.