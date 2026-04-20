la strategia di inquinare

In ambienti istituzionali, si assiste talvolta a situazioni in cui le decisioni legali vengono subordinate a strategie di breve termine, anche a costo di compromettere il rispetto delle norme. Questo atteggiamento si manifesta quando le priorità si spostano dalla tutela delle leggi a interessi più immediati o politici. La dinamica non riguarda solo singoli episodi, ma si inserisce in un quadro più ampio di comportamenti che mettono in discussione la trasparenza e l’etica delle procedure.

C'è un momento, nelle stanze del potere, in cui il diritto lascia il posto alla tattica. E non è mai un bel segnale. Soprattutto quando in gioco c'è la guida di una istituzione delicata come la Consob, snodo cruciale per la credibilità del mercato finanziario e per la tutela del risparmio, cioè conviene ricordarlo dei cittadini, non delle correnti politiche. Da molte settimane la Commissione di Via Martini naviga senza presidente. Un'anomalia che in tempi ordinari sarebbe già discutibile, ma che diventa incomprensibile mentre sul mercato si consuma l'ennesimo giro di risiko bancario, con equilibri fragili e operazioni che richiedono vigilanza piena, autorevole, continua.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Decarbonisation strategies and the future of energy

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