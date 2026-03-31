È sempre meglio prevenire che inquinare

Bussero sta portando avanti diversi progetti rivolti alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita dei residenti. Nell’ambito di queste iniziative, sono stati avviati interventi specifici per ridurre l’inquinamento e promuovere pratiche sostenibili. Le attività riguardano interventi di riqualificazione urbana e la promozione di comportamenti ecocompatibili, con l’obiettivo di limitare i danni all’ambiente locale.

Bussero sta investendo sempre di più in progetti che migliorano la qualità dell’ambiente e della vita quotidiana dei cittadini. Negli ultimi anni il Comune ha coinvolto scuole, famiglie e associazioni per promuovere comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso il bene comune. Dalla cura degli spazi verdi alla riduzione dei rifiuti, ogni intervento contribuisce a costruire una comunità più consapevole. Tra le iniziative più significative spicca la raccolta differenziata, diventata un punto di forza per il paese. Bussero ha raggiunto percentuali tra le più alte della Lombardia, arrivando al 90% di rifiuti differenziati e ottenendo il premio “Waste Carbon Free”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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