la stella del liverpool dominik szoboszlai vale 100 milioni di sterline

Sito inglese: Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai vale ora 100 milioni di sterline, secondo l’ex consulente finanziario del Manchester City Stefan Borson. L’interesse del Real Madrid per il centrocampista della nazionale ungherese e le sue impressionanti prestazioni con il Liverpool hanno visto il suo valore aumentare vertiginosamente. Borson ha detto Esperto di calcio: “Penso che Szoboszlai si sia probabilmente inserito nella fascia dei 100 milioni di sterline. “Se dovesse trasferirsi, penso che sia abbastanza improbabile che il Real Madrid investa in quel modo quest’estate per Szoboszlai. “Penso che il Liverpool probabilmente ci penserebbe due volte a 100 milioni di sterline perché ovviamente devi sostituirlo e non è del tutto chiaro dove spenderesti i tuoi 100 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

