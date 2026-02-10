Erling Haaland invia un messaggio di sette parole a Dominik Szoboszlai dopo il drammatico ritorno ad Anfield

Dopo la rimonta ad Anfield, Erling Haaland ha scritto su Instagram un messaggio per Dominik Szoboszlai. La superstar del Manchester City ha elogiato l’ungherese per la sua punizione, che ha contribuito alla vittoria nel finale. Un gesto di rispetto tra due attaccanti di livello internazionale.

Sito inglese: La superstar del Manchester City Erling Haaland si è rivolta ai social media per elogiare Dominik Szoboszlai dopo la straordinaria punizione dell’ungherese durante la drammatica rimonta ad Anfield domenica sera. Nonostante l’intensa rivalità in campo, Haaland si è affrettato a riconoscere la qualità assoluta mostrata dal suo ex compagno di squadra in una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al titolo della Premier League. Erling Haaland elogia Dominik Szoboszlai per la sua punizione. Dopo il fischio finale dell’incontro pulsante, Haaland ha condiviso un post su Snapchat che è diventato rapidamente virale.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

