La stazione spettacolo all' ArMa Teatro

Lo spettacolo “La stazione”, prima regia dello scrittore Lucio Gava, sarà rappresentato all'Ar.Ma Teatro nelle date del 25, 26 aprile e 2 maggio. L’opera affronta temi legati ai viaggi e ai cambiamenti attraverso un racconto scenico che coinvolge il pubblico. La produzione si inserisce nel cartellone della rassegna teatrale organizzata nella sede culturale. Gli spettacoli sono programmati in tre diverse date per consentire un’ampia partecipazione.

Lo spettacolo “La stazione”, prima opera registica dello scrittore Lucio Gava, arriva all'Ar.Ma Teatro, il 25, il 26 aprile e il 2 maggio.In una stazione ferroviaria dimenticata, ormai prossima alla chiusura, il tempo sembra essersi incrinato. I treni passano sempre più raramente, le luci.🔗 Leggi su Romatoday.it Martin Home, Taichung, Taiwan | Travel With Vanshika Notizie correlate Leggi anche: “Broadway di giuggiole 4 – La Vedetta” all’AR.MA Teatro Guerre: l’orrore di Céline rivive sul palco dell’Ar.Ma TeatroCosa: Lo spettacolo teatrale Guerre, tratto dall’opera di Louis-Ferdinand Céline. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La stazione; Mind live theatre: a Milano un maxi teatro all’aperto da 11mila spettatori; Il principe dei sogni belli a Ballast – Officine Creative e Feste lo spettacolo della Familie Flöz al Teatro Nuovo Pisa; VICKS: si proprio la pomata! SPETTACOLO TEATRALE. Nel 1988 venne costituita un’associazione per la gestione del Teatro Filodrammatici di Treviglio, da poco ristrutturato grazie all’intervento della locale Cassa Rurale Artigiana. I primi tre anni furono, per così dire, sperimentali: nessuno aveva esperienza nella g - facebook.com facebook "Il teatro è la più grande palestra" @ste_demartino a #CTCF x.com