Guerre | l’orrore di Céline rivive sul palco dell’ArMa Teatro

Sul palco dell’Ar.Ma Teatro viene rappresentato lo spettacolo Guerre, tratto dall’opera dello scrittore francese Louis-Ferdinand Céline. La messa in scena ripropone le descrizioni delle atrocità dei conflitti, portando in scena le parole e le immagini dell’autore. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino, attirando un pubblico interessato a riflettere sul tema della guerra attraverso il linguaggio teatrale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Guerre, tratto dall’opera di Louis-Ferdinand Céline.. Dove e Quando: All’Ar.Ma Teatro di Roma, dal 17 al 19 aprile.. Perché: Una riduzione viscerale e cruda curata da Ivan Festa per esplorare i conflitti visibili e interiori dell’uomo.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento di profonda intensità intellettuale e drammaturgica. Dal 17 al 19 aprile, l’ Ar.Ma Teatro ospita Guerre, un’opera che porta in scena l’universo tormentato di Louis-Ferdinand Céline. Lo spettacolo, che vede Ivan Festa impegnato nella triplice veste di autore della riduzione, regista e interprete, rappresenta una sfida artistica non comune: dare corpo e voce a uno dei testi più crudi e controversi del Novecento francese, ritrovato solo in tempi recenti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Guerre: l’orrore di Céline rivive sul palco dell’Ar.Ma Teatro

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