Broadway di giuggiole 4 – La Vedetta all’ARMA Teatro

Mario Coco ha portato in scena “Broadway di giuggiole 4 – La Vedetta” all’AR.MA Teatro di Roma, un nuovo episodio di un progetto teatrale che prende in giro il mondo dello spettacolo. L’autore ha scritto uno spettacolo che mette sotto accusa le sfide e le stranezze degli attori, usando un tono ironico e metateatrale. Questa volta, lo spettacolo si concentra sulla figura dell’attore e sui momenti difficili che deve affrontare per emergere nel settore. La rappresentazione, ricca di situazioni tragicomiche, mette in luce le difficoltà di chi lavora nel teatro e vuole farsi notare.

Arriva all'AR.MA Teatro di Roma "Broadway di giuggiole 4 – La Vedetta", quarto capitolo del progetto teatrale ideato e scritto da Mario Coco, un percorso scenico ironico e metateatrale che riflette sul mestiere dell'attore e sulle difficoltà, spesso tragicomiche, di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Protagonista è Mario, giovane showman ostinatamente sospeso tra sogni di gloria e una lunga serie di insuccessi. Giunto a un nuovo sequel del suo spettacolo, continua con tenacia la sua ricerca di visibilità, tentando ancora una volta di conquistare pubblico e addetti ai lavori. In questo viaggio incerto e appassionato compare Paola, figura misteriosa e curiosa, unica spettatrice autentica del suo racconto e delle sue disavventure artistiche.