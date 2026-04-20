La stagione dei Florio | a maggio a Palermo torna la passeggiata sentimentale sui Leoni di Sicilia

A Palermo, nel mese di maggio, torna la tradizionale passeggiata sui Leoni di Sicilia, un percorso che racconta la storia della famiglia Florio. Questa dinastia industriale, attiva nel XIX secolo, è nota per aver raggiunto un grande successo economico e sociale durante la cosiddetta “Belle Époque”. La visita ripercorre sia l’ascesa che il declino di questa famiglia, simbolo di un’epoca di grande fermento e trasformazioni.

Un racconto sentimentale che ripercorre l’ascesa e il declino dei Florio, tra le più potenti dinastie industriali del XIX secolo, simbolo del periodo dorato della “Belle Époque”.Attraverso letture, documenti e fotografie, Palermo riemerge come un laboratorio cosmopolita di modernità: dai traffici.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dalla Cala al Villino Florio: tour alla scoperta della storia dei Leoni di SiciliaLa straordinaria storia della famiglia Florio, dal loro trionfo alla loro caduta, in un tour che condurrà i visitatori nel cuore di Palermo. I Florio, una dinastia: nel weekend torna il tour sui sovrani senza corona di PalermoSabato 11 aprile alle 17 e domenica 12 alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stefania Auci: La storia dei Florio era dentro di me, fatta di carne e sangue; Domenica pomeriggio Stefania Auci alla Mondadori di Velletri con L’alba dei leoni; L’alba dei leoni. L’ultimo romanzo di Stefania Auci. Stefania Auci: «La storia dei Florio era dentro di me, fatta di carne e sangue»L’autrice trapanese è tornata in libreria con L’alba dei leoni, prequel dei due romanzi – I leoni di Sicilia e L’inverno dei leoni – che l’hanno resa una delle penne più riconoscibili del nostro tempo ... editorialedomani.it Gli ultimi leoni dei Florio. Padri eroici, figli sciagurati e matrimoni fatali tra gli splendori della Belle Époque.Se spulciate con un po’ di pazienza la fondamentale opera araldica Il Blasone in Sicilia, pubblicata tra il 1871 e il 1875 dal barone Vincenzo Palizzolo Gravina, troverete moltissimi leoni sugli ... ilfoglio.it Pare che il mondo si divida in chi ha letto "I Leoni di Sicilia" per seguire le imprese della famiglia Florio, e chi per saperne di più sulle trame amorose. Che voi siate di una o l'altra fazione, Stefania Auci sarà al SalTo26 per raccontare il suo l'ultimo romanzo "L’a - facebook.com facebook