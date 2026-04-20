La stagione dei Florio | a maggio a Palermo torna la passeggiata sentimentale sui Leoni di Sicilia

Da palermotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, nel mese di maggio, torna la tradizionale passeggiata sui Leoni di Sicilia, un percorso che racconta la storia della famiglia Florio. Questa dinastia industriale, attiva nel XIX secolo, è nota per aver raggiunto un grande successo economico e sociale durante la cosiddetta “Belle Époque”. La visita ripercorre sia l’ascesa che il declino di questa famiglia, simbolo di un’epoca di grande fermento e trasformazioni.

Un racconto sentimentale che ripercorre l’ascesa e il declino dei Florio, tra le più potenti dinastie industriali del XIX secolo, simbolo del periodo dorato della “Belle Époque”.Attraverso letture, documenti e fotografie, Palermo riemerge come un laboratorio cosmopolita di modernità: dai traffici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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