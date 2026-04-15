Dalla Cala al Villino Florio | tour alla scoperta della storia dei Leoni di Sicilia
Un tour a Palermo ripercorre la storia della famiglia Florio, dal loro successo alle difficoltà incontrate nel corso degli anni. La visita attraversa luoghi significativi, dalla Cala al Villino Florio, offrendo un’immagine dettagliata della loro presenza nella città. Sono inclusi interventi sui beni patrimoniali e sulle proprietà storiche legate alla famiglia, con un focus sulle tappe salienti della loro vicenda.
La straordinaria storia della famiglia Florio, dal loro trionfo alla loro caduta, in un tour che condurrà i visitatori nel cuore di Palermo. Partendo dalla Cala, si attraverserà il centro storico seguendo le vicende dei protagonisti de I Leoni di Sicilia, tra affari, amori e ambizioni. Ogni passo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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