I Florio una dinastia | nel weekend torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo

Nel fine settimana si svolgerà un tour guidato nel centro storico di Palermo dedicato alla famiglia Florio, una delle dinastie più note della città. Le visite sono programmate per sabato 11 aprile alle 17 e domenica 12 aprile alle 10:30, offrendo l’opportunità di conoscere i luoghi frequentati dalla famiglia nel cuore della città. L’itinerario permetterà di esplorare diversi punti storici e culturali legati alla loro presenza.

Sabato 11 aprile alle 17 e domenica 12 alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: I Florio, una dinastia: nel weekend a Palermo torna il tour sui sovrani senza corona I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico di Palermo torna il tour sui sovrani senza coronaNel weekend torna il viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. Argomenti più discussi: Tour I Florio, una dinastia: un itinerario per rivivere l’epopea dei sovrani senza corona di Palermo; 6 libri da leggere ad aprile 2026. Favignana e la dinastia dei Florio, i ‘Leoni di Sicilia’ che ‘inventarono’ il tonno sott’olioLa pesca del tonno nell'arcipelago delle isole Egadi era già fiorente dal Medioevo. È qui infatti che la famiglia di imprenditori Florio prende in affitto nel 1841 (la Fiat nasce nel 1899), per 18 ... quotidiano.net Florio: ascesa e declino di una dinastia nel libro di Orazio CancilaFlorio: ascesa e declino di una dinastia nel libro di Orazio Cancila Oltre mille note ed una ricca appendice per ricostruire la storia della famiglia calabrese arrivata a Palermo a fine '700. I ... rainews.it IL MITO SI RIACCENDE: APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 110^ TARGA FLORIO! È il momento di scrivere un nuovo capitolo della "Cursa". Da oggi è possibile inviare le adesioni per l'edizione numero 110 della gara più antica del mondo! Scad - facebook.com facebook