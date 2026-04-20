La SS 163 Amalfitana tra le strade più belle del mondo | un orgoglio tutto italiano

La SS 163 Amalfitana è considerata una delle strade più belle del mondo. Si snoda lungo una costa del Sud Italia, tra scogliere a picco sul mare e insenature che si affacciano sull’acqua. La strada si sviluppa tra paesaggi caratterizzati da case colorate e vegetazione mediterranea. Ogni curva offre viste panoramiche che attirano visitatori da tutto il mondo, rendendo questa arteria una meta turistica molto frequentata.

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