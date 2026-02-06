Una frana si è abbattuta questa mattina sulla strada statale 163 Amalfitana a Fuenti. La carreggiata è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Sono in corso lavori di messa in sicurezza, mentre i mezzi di emergenza cercano di rimuovere i massi caduti. La strada resterà chiusa fino a nuovo avviso, e gli automobilisti sono invitati a usare percorsi alternativi.

Caduta massi a Fuenti: chiusura temporanea in entrambi i sensi di marcia e interventi di messa in sicurezza in corso. Amalfi, 6 febbraio 2026 – Questa mattina si è verificato un incidente lungo la SS 163 Amalfitana a causa della caduta di massi sulla carreggiata, rendendo necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni in località Fuenti. Secondo le prime segnalazioni, la frana non ha provocato feriti, ma la sicurezza della circolazione è compromessa, e le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della strada fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Viabilità e alternative. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Frana sulla SS 163 Amalfitana: strada chiusa in entrambe le direzioni a Fuenti

Un camion carico di maiali si è rovesciato questa mattina sulla statale, causando il blocco totale della strada.

A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie.

