Nella 26ª giornata di Serie D, il campionato si presenta con alcune sfide importanti. I biancorossi affrontano una difficile trasferta a Sasso Marconi in una partita di salvezza, mentre il Lentigione gioca contro la Pro Palazzolo, che ha conquistato 11 punti nelle ultime cinque gare. A Correggio, invece, Siligardi sarà out per almeno un mese. In vetta, la Pistoiese vince e si porta in testa insieme al Desenzano, superando il Lentigione, che ha una partita in meno.

La 26ª giornata del campionato di Serie D vede già. un ribaltone in vetta, visto che la Pistoiese, anticipando la gara con il Progresso e vincendola per 1 a 0, si porta in testa appaiata al Desenzano a quota 56, superando il Lentigione che a 55 ha ovviamente una partita in meno. Sarà probabilmente la classifica di una notte, perché sia i lombardi sia gli emiliani vorranno oggi riprendere a volare. Il Lentigione e anche la Correggese per quanto riguarda la zona bassa della classifica hanno alle 14,30 due trasferte molto toste, i rivieraschi a Palazzolo sull’Oglio e i biancorossi a Sasso Marconi. LENTIGIONE. Squadra in salute, ne affronta un’altra che sta bene, con i suoi 11 punti nelle ultime cinque gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: per i biancorossi sfida salvezza a Sasso Marconi. Il Lentigione di scena sul campo della Pro Palazzolo, squadra in salute (11 punti nelle ultime 5 partite). Piove sul bagnato a Correggio: Siligardi fuori almeno un mese

Serie d: i biancorossi giocano sul campo della pro palazzolo. La Correggese sfida l’ex granata Stefano BonoLa 24ª giornata di Serie D vede oggi la Correggese sul campo della Pro Palazzolo, con fischio d’inizio alle 14,30.

Leggi anche: Acerbi e Calhanoglu, piove sul bagnato dopo Inter-Liverpool: le ultime con vista Supercoppa

Altri aggiornamenti su Sasso Marconi.

Temi più discussi: Serie D, tutte le gare di marzo in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube LND; Scheda Cannara - Serie D Girone E Italia; La Serie D su Vivo Azzurro TV: il palinsesto delle partite di marzo; Serie D, cambia la data del recupero Enna-Athletic Palermo.

Serie D Girone G. Monastir e COS in campo domani per gli anticipi, domenica giocano le altre tre squadre sardeI campidanesi in piena zona play-off ospitano l'Ischia, gli ogliastrini dopo il successo sulla vice capolista Trastevere, attesi dalla Palmese ... calciocasteddu.it

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Perdono Grosseto e Nissa, Scafatese sempre più in fuga! (11 gennaio 2026)Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è alla diciannovesima giornata (oggi domenica 11 gennaio 2026) Nel girone A per i risultati Serie D la grande sorpresa ... ilsussidiario.net

10 edizione!!! Palatenda di Sasso Marconi sabato 9 Maggio!! Se l’hai vissuta ….la stai aspettando!! Se non l’hai mai vissuta….questa è imperdibile. Inizio marzo inizia la prevendita!! - facebook.com facebook