Primavera | decisivi i gol di cavaliere e maisterra Prima vittoria dell’era Costa Abbattuta la Pro Vercelli

La Reggina batte 2-0 la Pro Vercelli nella prima vittoria sotto la gestione di Costa. I gol decisivi arrivano da Cavaliere e Maisterra, che permettono alla squadra di conquistare tre punti importanti e di iniziare un nuovo capitolo. La partita si è accesa nel secondo tempo, con i cambi di Costa che hanno portato energia e concretezza in campo.

REGGIANA 2 PRO VERCELLI 0 REGGIANA: Fajt, Ferretti (34' st Silipo), Pasquoto, Visentin, Ezinwa, Mirri, Begolli (39' st Turchi), Maisterra, Conte (18' st Cavaliere), Ledain, Banse. A disp. Cacciamani, Carpi, Agnesini, Alizoni, Gilli, Miceli, Ciobanu, Pirruccio, Diletto. All. Costa. PRO VERCELLI: Anfossi, Matella, Picchedda, Sibona (18' st Prella), Mancino, Crepaldi (39' st Money), Caselli, Pregnolato, Pllana (18' st Shaker), Ierino (1' st Quaglino), Fofana (39' st Reci). A disp. Alou, Thiam, Di Franza, Spassino, Ayachi, Necchio, Canapa. All. Montarelli. Arbitro: Ella di Milano. Reti: 30' st Cavaliere, 46' st Maisterra.

