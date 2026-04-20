In una piazza gremita, un leader politico ha raccolto un grande afflusso di persone, ma una fotografia diffusa in rete risale a prima del suo arrivo. Alcuni commentatori hanno commentato la manifestazione come un fallimento, sostenendo che fosse contro le imposizioni dell’Unione Europea, l’estremismo islamico e a favore delle tradizioni nazionali. Tuttavia, le immagini mostrano che l’afflusso di partecipanti era già consistente prima dell’arrivo della figura politica.

Distorcere la realtà. Raccontare che una manifestazione contro le grottesche imposizione dell'Unione Europea, contro l'Islam più estremo e favore delle nostre tradizioni è andata malissimo. Anzi, è stato un autentico flop, quando, al contrario, piazza del Duomo, a Milano, era piena di gente comune e non solo di attivisti. Il giorno dopo «Senza Paura, in Europa padroni a casa nostra», il serpentone organizzato dalla Lega che ha attraversato il capoluogo meneghino, è indispensabile fermarsi e ripristinare la verità. Perché, in un'epoca dominata dai social, basta una foto per cambiare, radicalmente, la narrazione di un evento politicamente tanto importante.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La solita sinistra fake, Salvini riempie la piazza ma la foto è di prima dell'arrivo

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