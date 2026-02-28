Iran la solita sinistra del ma anche pur di attaccare il governo Tra contraddizioni e supercazzole Prodi Schlein e Avs pacifinti all’assalto

In Iran, le tensioni aumentano con reazioni che coinvolgono Israele e gli Stati Uniti, i quali hanno condotto attacchi nel paese. In risposta, ci sono state esplosioni in Bahrein, Qatar, Kuwait e Abu Dhabi. Tra le figure politiche italiane, Prodi, Schlein e Avs hanno espresso posizioni che alcuni considerano contraddittorie o poco chiare. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Israele e Usa attaccano l'Iran. Seguono rappresaglie con esplosioni in Bahrein, Qatar, Kuwait e Abu Dhabi. E mentre le deflagrazioni riecheggiano, in tempo reale la premier Meloni, come comunicato in una nota di Palazzo Chigi, «alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il vicepresidente e vinistro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'Intelligence». «La situazione è grave e...