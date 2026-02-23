VIDEO | Thinking Day 2026 | la Zona dello Stretto dell’Agesci riempie Piazza Duomo di colori idee e impegno

Il Thinking Day 2026 ha portato in Piazza Duomo un’esplosione di colori grazie ai cappellini e ai fazzoletti degli scout dell’AGESCI della “Zona dello Stretto”. La manifestazione coinvolge volontari che hanno deciso di riunirsi per condividere valori e idee, creando un’atmosfera vivace e partecipata. Le famiglie e i passanti si sono fermati ad ammirare le attività e i laboratori organizzati sul posto. La giornata prosegue con incontri e iniziative nel centro cittadino.