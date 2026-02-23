VIDEO | Thinking Day 2026 | la Zona dello Stretto dell’Agesci riempie Piazza Duomo di colori idee e impegno
Il Thinking Day 2026 ha portato in Piazza Duomo un’esplosione di colori grazie ai cappellini e ai fazzoletti degli scout dell’AGESCI della “Zona dello Stretto”. La manifestazione coinvolge volontari che hanno deciso di riunirsi per condividere valori e idee, creando un’atmosfera vivace e partecipata. Le famiglie e i passanti si sono fermati ad ammirare le attività e i laboratori organizzati sul posto. La giornata prosegue con incontri e iniziative nel centro cittadino.
Una giornata di condivisione e servizio nel cuore della città, dove centinaia di scout della Zona dello Stretto hanno trasformato il Thinking Day in un segno concreto di appartenenza, impegno e amore Una distesa di cappellini e fazzolettoni ha colorato Piazza Duomo in occasione del Thinking Day celebrato dagli scout dell’AGESCI della “Zona dello Stretto”. Centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Messina, con la presenza dei gruppi di Milazzo, si sono ritrovati nel cuore della città per vivere insieme la Giornata del Pensiero, momento simbolico che unisce gli scout di tutto il mondo. È stata una festa dell’esserci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: VIDEO| In piazza Duomo l'accensione dell'albero di Natale
Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All'albaNella zona dello Stretto di Messina, all'alba di oggi si è verificato un terremoto di magnitudo 5,1 con epicentro in mare Ionio.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: VIDEO | Thinking Day 2026: la Zona dello Stretto dell’Agesci riempie Piazza Duomo di colori, idee e impegno; Thinking Day 2026 in Valle d’Aosta: gli Scout celebrano l’amicizia; Cattedrale – Thinking day degli Scout con il vescovo Soddu; Essere testimoni di pace, gli scout festeggiano il Thinking day.
Portopalo, Più di 1200 scout nelle vie del centro per il Thinking Day - facebook.com facebook
#BUONGIORNO, FESTEGGIAMO IL WORLD THINKING DAY, festa mondiale dello scautismo e del guidismo, nel giorno della nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di Olave Baden-Powell, Capo Guida del Mondo. santalessandro.org x.com