La solidarietà va di corsa Oltre 3.500 alla Diabetes Marathon

Oltre 3.500 persone hanno partecipato alla 13ª edizione della Diabetes Marathon, una gara sportiva che si svolge annualmente per sensibilizzare sulla prevenzione e gestione del diabete. L’evento si è svolto in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli e ha coinvolto atleti di diverse età provenienti da varie regioni. La manifestazione include varie categorie e percorsi, attirando un pubblico numeroso e variegato.

Sempre meglio, sempre di più. La 13ª edizione della Diabetes Marathon, manifestazione sportiva che attraverso coloro che corrono o camminano vuole raccogliere fondi per la lotta contro questa malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, adulti ma anche bambini, ieri mattina ha portato alla partenza in piazza Saffi ben oltre 3.500 partecipanti, quasi 500 in più rispetto all’edizione del 2025. E’ stato un grande successo, forse anche in misura superiore rispetto alle aspettative degli organizzatori e del Comune. "Il diabete è un compagni di viaggio silenzioso e spesso ingombrante – racconta Alice Rosetti, presidente di Diabetes Marathon Asd – che ti chiede attenzione 24 ore su 24 senza sosta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà va di corsa. Oltre 3.500 alla Diabetes Marathon Notizie correlate Città invasa da una marea "fucsia": in 3.500 alla Diabetes Marathon per sconfiggere la solitudine della malattiaOggi, domenica, la tredicesima edizione di Diabetes Marathon ha saputo coinvolgere la città di Forlì e persone da tutta Italia per una manifestazione... Correre in nome della solidarietà: torna la Diabetes Marathon tra sport, prevenzione e cuoreDomenica 19 aprile la città di Forlì darà il via alla tredicesima edizione di Diabetes Marathon, la manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La solidarietà va di corsa. Oltre 3.500 alla Diabetes Marathon; Correre in nome della solidarietà: torna la Diabetes Marathon tra sport, prevenzione e cuore; Forl?-Cesena - Diabetes Marathon, 19 aprile piazza Saffi Forlì; Forlì si tinge di fucsia equilibrio: tutto pronto per la Diabetes Marathon. Forlì si tinge di fucsia equilibrio: tutto pronto per la Diabetes MarathonTorna domenica 19 aprile la grande manifestazione di solidarietà tra sport e prevenzione nel cuore della città ... forli24ore.it Una marea fucsia per vincere la sfida contro il diabeteLa città di Forlì si è tinta di fucsia per una domenica dedicata alla solidarietà, alla prevenzione e allo sport. La tredicesima edizione di Diabetes Marathon ha richiamato oltre 3500 partecipanti, tr ... forli24ore.it Forlì, una marea umana colorata alla Diabetes Marathon VIDEO facebook