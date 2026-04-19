Città invasa da una marea fucsia | in 3.500 alla Diabetes Marathon per sconfiggere la solitudine della malattia

Nella giornata di oggi, la tredicesima edizione della Diabetes Marathon ha attirato circa 3.500 partecipanti, riempiendo le strade di Forlì con una marea di persone vestite di fucsia. La manifestazione ha coinvolto cittadini provenienti da diverse regioni italiane, unendo chi vive con il diabete e chi desidera sostenere la causa. La corsa si è svolta lungo un percorso cittadino, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere solidarietà nei confronti di questa malattia che interessa milioni di italiani, adulti e bambini.

Oggi, domenica, la tredicesima edizione di Diabetes Marathon ha saputo coinvolgere la città di Forlì e persone da tutta Italia per una manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione su una malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, adulti ma anche bambini.“Il diabete è un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sciopero femminista a Roma, in centinaia alla manifestazione: marea fucsia arriva al ministeroSciopero transfemminista a Roma per l'8 marzo, la protesta arriva al Ministero dell'Istruzione. Leggi anche: Torna la Diabetes Marathon: attesi tremila partecipanti al via da piazza Saffi Contenuti utili per approfondire Forlì si tinge di fucsia equilibrio: tutto pronto per la Diabetes MarathonTorna domenica 19 aprile la grande manifestazione di solidarietà tra sport e prevenzione nel cuore della città ... forli24ore.it Diabetes Marathon. Domattina grande corsa contro la malattiaPiazza Saffi, ritrovo alle 9 e ritorno dopo una corsa di 6,5 o 10 chilometri: può essere anche non competitiva o a passo d’uomo. Previsti test glicemici. ilrestodelcarlino.it