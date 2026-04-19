Il Movimento 5 Stelle ha rivolto critiche a due quotidiani nazionali, Il Tempo e Il Giornale, in seguito a recenti inchieste che riguardano l'indagine denominata

Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di stampa da parte del Movimento 5 Stelle per le inchieste e gli scoop sull 'inchiesta "mafia-appalti" e le ex toghe, arriva la replica dell'editore. "In relazione alle dichiarazioni odierne del Movimento 5 Stelle nei confronti de Il Tempo e de Il Giornale, il Presidente di Editoria Italia, Giampaolo Angelucci, esprime piena solidarietà ai direttori e alle redazioni coinvolte e richiama l'attenzione su un principio essenziale dell'ordinamento democratico: la libertà di stampa, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce un presidio irrinunciabile di garanzia, pluralismo e controllo democratico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacchi M5s a Il Tempo e a Il Giornale, Angelucci: "Nessuna democrazia può tollerare delegittimazione dei giornali"

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