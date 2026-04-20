La società Risorse per Roma assume 191 persone | aperta la selezione per 48 profili

Risorse per Roma ha avviato una selezione per 48 nuovi assunti, portando a 191 il totale delle assunzioni previste. La società, che si occupa di servizi per il Comune, ha comunicato l'apertura delle candidature e i requisiti richiesti. La procedura di reclutamento riguarda diverse figure professionali, con scadenza per la presentazione delle domande prevista entro i prossimi giorni. La società ha reso noto anche le modalità di candidatura attraverso il suo portale ufficiale.

La società in house che servizi di supporto al Comune nelle attività di progettazione e trasformazione urbana e territoriale Roma, 20 aprile 2026 – Nuove opportunità di lavoro a Risorse per Roma. La società in house che fornisce servizi di supporto all’Amministrazione Capitolina nelle attività di progettazione e trasformazione urbana e territoriale, valutazione e alienazione patrimonio immobiliare e supporto alla gestione del condono edilizio e che si avvia ad assumere le funzioni di gestione della rete viaria di Roma Capitale, si prepara all’imminente avvio del servizio pubblicando un avviso di selezione ad evidenza pubblica per assumere 191 nuove risorse per 48 profili divisi in ambito tecnico, amministrativo e giuridico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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