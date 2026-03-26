Remax assume 1.900 persone | maxi piano di reclutamento e un Talent Day a Milano per scegliere i nuovi profili

Remax Italia ha annunciato l'assunzione di circa 1.900 nuovi collaboratori entro la fine del 2026. La società ha programmato un maxi piano di reclutamento che coinvolgerà diverse regioni e si concluderà con un Talent Day a Milano, dedicato alla selezione di nuovi professionisti nel settore immobiliare.

Dagli expansion manager ai broker: il colosso dell'immobiliare lancia la campagna di reclutamento e apre le porte della sede milanese il 31 marzo. Tutte le informazioni Remax Italia (vendita case) ha pianificato l'inserimento di circa 1.900 nuovi collaboratori su tutto il territorio nazionale entro la fine del 2026. Il piano di espansione della rete immobiliare prevede il reclutamento di figure con diversi profili di esperienza, tra cui agenti senior, broker e responsabili dello sviluppo territoriale. Per avviare questa fase di selezione, l'azienda ha organizzato un nuovo formato di incontro chiamato Talent day. Il primo appuntamento si terrà a Milano il 31 marzo 2026, dalle 10 alle 13, presso la sede di via Vittorio Locchi 3. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Remax assume 1.900 persone: maxi piano di reclutamento e un Talent Day a Milano per scegliere i nuovi profili Articoli correlati Lidl assume con i recruiting day, i profili richiesti e come candidarsiCon l’avvicinarsi della stagione estiva, Lidl, la nota catena di supermercati discount di origine tedesca, ha aperto una nuova campagna di... Leggi anche: Atac assume, nuovi posti in arrivo anche per neolaureati: i profili richiesti e come partecipare ai bandi Contenuti utili per approfondire Remax assume 1 900 persone maxi piano... Remax assume 1.900 persone: maxi piano di reclutamento e un Talent Day a Milano per scegliere i nuovi profiliDagli expansion manager ai broker: il colosso dell'immobiliare lancia la campagna di reclutamento e apre le porte della sede milanese il 31 marzo. Tutte le informazioni ... milanotoday.it Agenti e manager. La casa assumeNel quadro del piano di espansione annunciato per il 2026, Remax Italia promuove nuove occasioni di ingresso e crescita ... msn.com