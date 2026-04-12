Trenord cerca nuovi talenti | aperta la selezione per capitreno e tecnici

Trenord ha avviato una selezione per assumere nuovi capitreno e tecnici, con l’obiettivo di coprire posti vacanti nel personale ferroviario. La società invita giovani e professionisti con esperienza a partecipare, offrendo opportunità di inserimento nel settore. La procedura di reclutamento è aperta e riguarda diverse posizioni operative, con l’intento di rafforzare la squadra di lavoro.

Trenord apre le porte al nuovo personale ferroviario con una selezione che mira a colmare i vuoti operativi attraverso l’inserimento di giovani e professionisti già esperti. L’azienda ferroviaria regionale ha stanziato risorse per diverse figure professionali, tra cui macchinisti, capitreno, tecnici digitali, addetti alla manutenzione, personale alle vendite e figure dedicate all’assistenza clienti. La scadenza per sottoporre la candidatura per il ruolo di capitreno è fissata per il 20 aprile 2026. Percorsi formativi e specializzazione tecnica per i nuovi assunti. Il piano di reclutamento non si limita alla semplice ricerca di profili pronti all’uso, ma punta su un investimento massiccio nella crescita interna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trenord cerca nuovi talenti: aperta la selezione per capitreno e tecnici Leggi anche: Lavoro, Trenord cerca (ancora) nuovi capitreno: come candidarsi Leggi anche: Trenord cerca nuovi capitreno con diploma o laurea, come candidarsi entro il 20 aprile