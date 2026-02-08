La sinistra non perde occasione per attaccare Meloni, anche sul caso Pucci. Mentre in Sicilia ci sono migliaia di sfollati e le emergenze sociali aumentano, il Pd e altri esponenti di centrosinistra criticano la premier per il Festival di Sanremo. Stefano Graziano del Pd punta il dito contro il governo, accusandolo di dedicare più attenzione alla scaletta del festival che alle crisi reali del Paese.

Il Pd e il centrosinistra partono all’attacco di Giorgia Meloni per il “caso Pucci”. “Mentre in Sicilia si contano migliaia di sfollati e gli italiani stanno affrontando gravi emergenze sociali, Meloni e lo stato maggiore del governo sono preoccupati della scaletta del Festival di Sanremo”, sentenzia Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione vigilanza Rai. L’esponente dem, poi, definisce quella di Pucci “una scelta di buonsenso che evidentemente non appartiene a tutti". Un chiaro riferimento al direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, che, secondo Graziano, “dopo una vergognosa e imbarazzante telecronaca in occasione dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, continua imperterrito a rimanere al suo posto solo perché si sente difeso da chi attacca sulla presunta illiberalità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra strumentalizza pure Pucci pur di attaccare Meloni

