Pure Gratteri gela la sinistra | Sostiene il No solo per convenienza

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, spezza le speranze della sinistra sul referendum per la giustizia, accusandola di sostenere il No solo per convenienza. Le sue parole sono una batosta per chi sperava in un fronte compatto e deciso. Gratteri dice che i partiti non stanno facendo abbastanza per convincere gli italiani a votare No, e il suo intervento rischia di influenzare ancora di più il clima pre-voto previsto per il 22 e 23 marzo.

Ora la sinistra sul referendum per la giustizia non viene "graziata" nemmeno da Gratteri? Beh, le parole del procuratore di Napoli non sono certo una buona sponsorizzazione per il fronte del no, che le sta provando tutte in vista della data del voto previsto per il 22 e 23 marzo: "Penso che i partiti non stiano facendo abbastanza per sostenere il No al referendum. Hanno aspettato tanto, hanno iniziato a muoversi quando il consenso per il No è salito. Devi fare una lotta se sei convinto, quando nessuno crede nel recupero", ha detto intervento da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Poi l'affondo: "Non si interviene per convenienza, se conviene o meno. Il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri esordisce così: "Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente: non voglio essere il testimonial del No al referendum". Eppure nei fatti lo è diventato.

