La sinistra italiana? Inesistente serve Sanchez Il siluro dalla letterina di Littizzetto | GUARDA

Durante una puntata del programma trasmesso su Nove, l’attrice e comica italiana ha scritto una lettera indirizzata al primo ministro spagnolo. Nella missiva, ha espresso apprezzamenti per il leader del partito socialista spagnolo e gli ha suggerito, in modo scherzoso, di candidarsi in Italia. La lettera ha suscitato commenti e discussioni sui social e tra gli utenti, che hanno analizzato il tono e i contenuti del messaggio.

Luciana Littizzetto indirizza la sua letterina al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. La comica, in onda su Nove a Che tempo che fa, non nasconde tutta la sua stima per il leader del Psoe e lo invita scherzosamente a candidarsi in Italia. "Sono pazza di te", conclude Littizzetto in una vera e propria dichiarazione d'amore. I leader della sinistra italiana sono già finiti nel dimenticatoio? La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male. Capezzone: ecco perché non ci intimidiscono .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez. Il siluro dalla letterina di Littizzetto | GUARDA Notizie correlate La sinistra italiana alla corte di Pedro Sanchez: è il nuovo idolo di Schlein&Co.Dalla segretaria del Pd a Tomaso Montanari: i progressisti nostrani utilizzano lo scontro con Trump per riportare alla luce il premier spagnolo,... 'Che Tempo Che Fa', la letterina di Luciana Littizzetto agli astenuti al voto per il referendumNell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa‘, domenica 22 marzo sul Nove, la letterina di Luciana Littizzetto è indirizzata agli astenuti al voto per il...