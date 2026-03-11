Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio Schifani | Decisione che certifica il percorso virtuoso dei conti in Sicilia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio e la finanziaria, confermando la decisione di non impugnare le leggi anche quest'anno. Il presidente del Senato ha commentato che questa scelta riflette un percorso positivo dei conti pubblici in Sicilia. La procedura si è conclusa con un consenso unanime tra i membri del governo.

«La decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana conferma il percorso virtuoso intrapreso dal mio governo nella gestione dell’equilibrio dei conti pubblici e riconosce il rigoroso controllo che abbiamo esercitato sulla legittimità della legislazione finanziaria». A dare il lieto annuncio è il presidente Schifani, che continua: «Si tratta inoltre della terza manovra consecutiva approvata senza fare ricorso all'esercizio provvisorio: una netta inversione di tendenza rispetto a pochi anni fa, che dimostra l’impegno portato avanti dal mio governo attraverso una forte politica di sviluppo e investimenti mirati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio, Schifani: «Decisione che certifica il percorso virtuoso dei conti in Sicilia» Articoli correlati Russo: “Sanità al collasso in Sicilia, anche Corte dei Conti certifica gestione fallimentare”“L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, finge di non sapere che i rilievi della Corte dei conti sul sistema sanitario regionale sono... Leggi anche: Decreto maltempo, “Schifani gonfia i conti dei danni”. Il governo diffida e blocca il provvedimento in Cdm Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio... Argomenti discussi: Finanziaria 2026-2028, c'è il via libera da Roma. In Cdm ok alla Finanziaria siciliana, Schifani: premiato il mio governoPALERMO – La decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana conferma il pe ... livesicilia.it La Finanziaria passa l’esame del Cdm, nessuna impugnativaPALERMO – Semaforo verde del Consiglio dei ministri alla Finanziaria 2026-2028 messa a punto dal governo Schifani e approvata dall’Ars a fine 2025. Il governo nazionale, nel suo consueto esame delle ... livesicilia.it