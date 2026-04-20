La settimana della prevenzione in rosa con visite e screening gratuiti | l' elenco delle iniziative e delle strutture aderenti

Dal 22 al 29 aprile nelle Marche si tiene una settimana dedicata alla salute femminile, con visite e screening gratuiti offerti negli ospedali che hanno ottenuto il Bollino Rosa. L’iniziativa prevede incontri informativi e controlli clinici senza costi per le donne, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza delle cure. Le strutture aderenti sono state identificate con un riconoscimento speciale per l’impegno dedicato alla salute delle donne.

Dal 22 al 29 aprile le Marche mettono al centro la salute femminile con una settimana di visite gratuite, screening e incontri informativi negli ospedali che hanno ottenuto il Bollino Rosa. La Regione aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, iniziativa nazionale promossa da Fondazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Appuntamenti gratuiti con la prevenzione sanitaria a Roccapiemonte: il calendario delle visiteIl sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, nell’ottica dell’impegno assiduo in ambito di prevenzione sanitaria, annuncia visite gratuite organizzate... Prevenzione delle malattie renali, screening gratuiti al Grassi di OstiaOstia, 10 marzo 2026 – Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, all’interno dell’ospedale Grassi di Ostia si terrà “Porte... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La salute è un bene comune. Samarate lancia la Settimana della prevenzione; Vaccini, la difesa invisibile: in Piemonte scatta la settimana della prevenzione; Settimana della Salute Donna: screening e visite gratuite negli ospedali della Asl Bari; Settimana della salute femminile, visite e consulti gratuiti a Cagliari. Salute della donna, al Sant’Anna consulenze gratuite al telefono: una settimana per la prevenzioneIl 22 e 24 aprile specialisti a disposizione per endometriosi e tumori ereditari: cresce l’attenzione alla medicina di genere ... giornalelavoce.it Settimana della salute femminile a Varese: prevenzione gratuita e servizi dedicati alle donneDal 22 al 29 aprile 2026 screening, consulenze e laboratori nell’ambito della Giornata nazionale della salute della donna ... laprovinciadivarese.it Pochi eventi al mondo hanno una settimana così intensa di appuntamenti e luoghi, tutto grazie alla combinazione Salone del Mobile più Fuorisalone, dal 20 al 26 aprile a Milano facebook È stata una settimana ricca di sorprese x.com