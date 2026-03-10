Appuntamenti gratuiti con la prevenzione sanitaria a Roccapiemonte | il calendario delle visite

Il sindaco di Roccapiemonte annuncia un calendario di visite mediche gratuite dedicate alla prevenzione sanitaria. L'iniziativa prevede incontri con professionisti di diversi settori che offrono le loro prestazioni senza costi per i cittadini. Le visite si svolgeranno in diverse date e saranno aperte a tutti coloro che desiderano effettuare controlli sanitari senza dover sostenere spese.

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, nell’ottica dell’impegno assiduo in ambito di prevenzione sanitaria, annuncia visite gratuite organizzate grazie alla presenza di professionisti di vari settori che hanno fornito la loro disponibilità. “Ringrazio tutti i medici ed esperti in vari campi che non hanno esitato un attimo nel dare il proprio sostegno alle iniziative di prevenzione che sto cercando di portare avanti da quando ricopro il ruolo di primo cittadino di Roccapiemonte. Un grazie di cuore per la fiducia e il supporto”, ha detto Pagano. · Mercoledì 18 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la sede della Croce Rossa in via... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

