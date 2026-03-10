Prevenzione delle malattie renali screening gratuiti al Grassi di Ostia

Giovedì 12 marzo all’ospedale Grassi di Ostia si terrà l’evento “Porte aperte nelle Nefrologie” in occasione della Giornata Mondiale del Rene. L’iniziativa prevede screening gratuiti per la prevenzione delle malattie renali, rivolti ai cittadini interessati. L’appuntamento si svolge presso il reparto di nefrologia dell’ospedale e mira a sensibilizzare sulla salute dei reni attraverso controlli accessibili a tutti.

Ostia, 10 marzo 2026 – Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, all’interno dell’ospedale Grassi di Ostia si terrà “ Porte aperte nelle Nefrologie “. La giornata si inserisce nell’ambito di una serie di attività messe in campo dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) su tutto il territorio nazionale a sostegno della prevenzione e per la sensibilizzazione sul tema delle malattie renali, con l’obiettivo di migliorare il dialogo e la collaborazione fra tutti coloro che ogni giorno sono impegnati nella cura. Dalle 9 alle 17 il personale sanitario del nosocomio lidense sarà a disposizione per visite ed esami di screening. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

