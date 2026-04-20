La scuola senza tetti di Liberalaparola e Marghera Libera e Pensante
A Marghera, una scuola di italiano gestita da Liberalaparola e un’associazione locale hanno organizzato un laboratorio di condivisione linguistica. L’evento ha coinvolto anche i bambini attraverso giochi proposti dal Doposcuola “La Scintilla”. L’iniziativa si è svolta in un’area pubblica, con l’obiettivo di promuovere l’uso della lingua e favorire l’inclusione sociale tra i partecipanti.
La scuola di italiano Liberalaparola e l'associazione Marghera Libera e Pensante hanno portato al centro di Marghera un laboratorio di condivisione linguistica accompagnato da giochi per bambini proposti dal Doposcuola “La Scintilla” per mettere in pratica l’idea di città che in tanti tra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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