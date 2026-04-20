La scuola senza tetti di Liberalaparola e Marghera Libera e Pensante

A Marghera, una scuola di italiano gestita da Liberalaparola e un’associazione locale hanno organizzato un laboratorio di condivisione linguistica. L’evento ha coinvolto anche i bambini attraverso giochi proposti dal Doposcuola “La Scintilla”. L’iniziativa si è svolta in un’area pubblica, con l’obiettivo di promuovere l’uso della lingua e favorire l’inclusione sociale tra i partecipanti.