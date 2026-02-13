Locri inclusione al centro | mobilità verticale per superare barriere e disuguaglianze in Calabria

A Locri, un incontro ha messo in luce come la mobilità verticale possa aiutare a eliminare barriere e disuguaglianze, affrontando direttamente le difficoltà di accesso per le persone con disabilità. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso delle soluzioni pratiche per rendere più semplice salire e scendere, specialmente nei luoghi pubblici e nelle scuole. Un esempio concreto è stato il progetto di installazione di ascensori nelle principali piazze del centro storico.

Locri punta sulla mobilità verticale: un passo avanti per l’inclusività in Calabria. Un incontro a Locri, in Calabria, ha acceso i riflettori sulla necessità di rendere gli spazi urbani più accessibili a tutti. Professionisti, istituzioni e cittadini si sono riuniti il 13 febbraio 2026 per discutere soluzioni concrete per superare le barriere architettoniche e migliorare la qualità della vita nella regione, con un particolare sulla mobilità verticale. L’iniziativa, promossa dal GAL Terre Locridee, mira a garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giovedì pomeriggio a Locri si svolge un incontro dedicato all'inclusione nella mobilità verticale.

Giovedì 12 febbraio alle 16, si svolge a Locri un incontro sulla mobilità verticale in Calabria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sport, inclusione e sviluppo sostenibile: esperienze educative e prospettive future nella Locride; Locri, sul lungomare Zaleuco nasce un nuovo Parco Avventura: sport e inclusione per tutte le età; Inclusività e accessibilità: a Locri un incontro sulla mobilità verticale in Calabria; Siderno: Inclusione e Talento al III° Concorso Regionale degli Istituti Alberghieri Vinciamo Insieme.

Violenza giovanile, prevenzione e inclusione al centro del dibattitoI recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minorenni riportano con urgenza l’attenzione sulla prevenzione della violenza tra pari e sulle risposte che il Paese vuole dare a un fenomeno ... savethechildren.it

Lo sport come leva di crescita, inclusione e sviluppo sostenibile Domani, lunedì 19 gennaio, alle 16:30, il Palazzo della Cultura di Locri ospiterà il convegno “Educare allo sport per lo sviluppo sostenibile”, promosso nell’ambito del progetto GET – È Temp - facebook.com facebook