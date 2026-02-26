Un episodio sorprendente si è verificato durante il South African Open, coinvolgendo un noto golfista. Mentre si trovava all’interno di un edificio, è accidentalmente precipitato di due piani nel vano dell’ascensore, senza riportare gravi conseguenze. L’incidente ha destato molta attenzione e ha suscitato interrogativi sulla sicurezza degli edifici pubblici e privati.

Ha dell’incredibile quanto accaduto ad Andrea Pavan, golfista due volte vincitore nel DP World Tour, nel corso del South African Open di questa settimana. L’italiano è precipitato nel vano di un ascensore dopo averlo chiamato al proprio piano: le porte si sono aperte regolarmente, ma la cabina non era presente. Il giocatore è così caduto per due piani, riportando ferite gravissime. Non sarebbe però in pericolo di vita. Le prime informazioni diffuse indicano che, pur non essendo oggi in pericolo di vita, Andrea Pavan si è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico ed è rimasto per sei ore in sala operatoria. Adesso sono attesi aggiornamenti ufficiali utili a chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente e le sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incidente choc per Andrea Pavan: precipita per due piani nel vano ascensore, non è in pericolo di vita

