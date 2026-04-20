La scelta di Moby | i proventi dei concerti al Coachella destinati al 100% a organizzazioni per il benessere degli animali

Durante l’edizione 2026 del Coachella nel deserto americano, il musicista ha deciso di destinare l’intero ricavato dei suoi concerti a organizzazioni dedicate al benessere degli animali. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con un’attenzione particolare all’iniziativa benefica portata avanti durante il festival. La scelta di devolvere i proventi in toto ha suscitato discussioni e interesse tra i partecipanti e gli osservatori.

Moby ha partecipato all'edizione 2026 del Choachella, il festival che si svolge nel deserto americano. Il musicista e produttore statunitense ha deciso di dare in beneficenza tutti i suoi compensi a organizzazioni animaliste. Da sempre attivista e vegano, non è nuovo a importanti iniziative di sensibilizzazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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