Sacri fertili di confine | così i fiumi han fatto la storia

Il sultanato di Delhi crollò nel 1526 sotto l’attacco di Zahir al-Din Muhammad Babur, un condottiero arrivato da Kabul. La sua conquista segnò un punto di svolta nella storia della regione, lasciando tracce profonde nei territori di confine e nei fiumi che hanno attraversato secoli di storia.

Nel 1526, il sultanato di Delhi crollò sotto l’avanzata di un condottiero che veniva da Kabul, Zahir al-Din Muhammad Babur. Babur, fondatore dell’impero Moghul, era nato in Uzbekistan e secondo la leggenda discendeva da Gengis Khan e da Tamerlano il grande. Mentre si inoltrava nella vastissima pianura gangetica teneva un diario di quella fertile regione formata dai bacini dei fiumi Indo, Gange e Brahmaputra, così diversa dalla sua. Annotava la presenza di «coccodrilli mangiauomini», «maiali d’acqua» (probabilmente delfini di fiume) e rane «capaci di correre per cinque o sei metri sulla superficie dell’acqua». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

