Imola-Marsala 1-3 la Sigel si avvicina alla salvezza

La Sigel Seap Marsala Volley ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Imola con il risultato di 3-1. La partita rientra nella stagione di Serie A2 Tigo e rappresenta un risultato importante per la squadra, che si avvicina alla zona salvezza. La sfida si è svolta sul campo di Imola, con la formazione ospite che ha conquistato tre set contro uno.

La Sigel Seap Marsala Volley ottiene una vittoria significativa in trasferta, confermando di essere tra le protagoniste della pool salvezza della Serie A2 Tigotà. A Imola, la squadra guidata da Lino Giangrossi ha imposto il proprio ritmo contro la Clai Imola Volley, chiudendo la sfida con un 1-3 che ribalta l'andamento della partita e diverte i tifosi all'esito finale. Nel primo set, l'equilibrio ha caratterizzato l'incontro: entrambe le formazioni hanno lottato su ogni pallone, chiudendo ai vantaggi sul punteggio di 24-26 per Marsala. Nel parziale successivo, la banda siciliana ha preso il largo, mettendo a segno 17-25 e mostrando una fluidità di gioco che ha spiazzato le avversarie.