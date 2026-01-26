La Salernitana vince e spera la voce dei tifosi | Gyabuaa e Lescano sempre in campo

La Salernitana ottiene una vittoria che alimenta le speranze, con i tifosi che sottolineano l'importanza di Gyabuaa e Lescano. La squadra, in un match disputato a Potenza contro il Sorrento, ha mostrato segnali di crescita, grazie a protagonisti chiave in attacco e a centrocampo. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, mantenendo vivo l’obiettivo di raggiungere traguardi più ambiziosi.

I supporter granata fanno festa per i nuovi acquisti, finalmente con le caratteristiche e la qualità dei titolari inamovibili. Benevento e Catania sono ancora lontane ma la rincorsa potrebbe finalmente sbocciare Gyabuaa e Lescano sono i nuovi protagonisti della Salernitana che non sogna ancora, ma almeno spera. A Potenza, contro il Sorrento che ha tirato in porta una volta scuotendo i guanti di Donnarumma, i granata hanno vinto esibendo un centravanti predone d'area e anche un mediano che Raffaele in settimana aveva provato mezzala ma che poi ha deciso di schierare davanti alla difesa. I nuovi acquisti hanno la stoffa e le caratteristiche dei titolari: la Salernitana ha vinto senza strafare - al solito - ma il blitz contro il Sorrento ha restituito una sensazione nuova, un'idea di compattezza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pagelle Sorrento-Salernitana 0-2: Lescano decisivo, Villa glaciale, che esordio per GyabuaaLa partita tra Sorrento e Salernitana si è conclusa con un risultato di 0-2 in favore dei granata, che consolidano il terzo posto e proseguono la corsa al vertice.

La Salernitana vince ma è ancora infelice, la voce dei tifosi: "Si salva solo il risultato"Nonostante la vittoria contro l’Atalanta Under 23, i tifosi della Salernitana rimangono insoddisfatti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Bella nel primo tempo, concreta e cinica nella ripresa, la Salernitana vince e convince; La Salernitana vince ancora, gol all’esordio per Lescano; Serie C, risultati e classifica della 23° giornata: vincono Benevento e Catania, primo gol di Lescano con la Salernitana; La Salernitana vince ma è ancora infelice, la voce dei tifosi: Si salva solo il risultato.

La Salernitana vince ancora, gol all’esordio per LescanoLa Salernitana concede il bis, un’altra vittoria in trasferta utile per tenere il passo di Benevento e Catania. La squadra allenata da Raffale vince sul neutro di Potenza la sfida con il Sorrento. A f ... telecolore.it

Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro PatriaNella serata di venerdì, con i primi due match giocati, ha preso il via la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà. tuttomercatoweb.com

*La Salernitana vince 0-2 in casa del Sorrento* Di Villa e Lescano le reti messe a segno dai granata Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #salernitana #sorrento #villa #lescano #raffaele #cross #area #berra #sorbo #puni - facebook.com facebook

LA SALERNITANA VINCE COL SORRENTO E SI MANTIENE IN SCIA DELLA VETTA Con un gol per tempo, la Salernitana liquida la pratica Sorrento. Al “Viviani” mister Raffaele inserisce sin dal primo minuto i nuovi acquisti Gyabuaa e Lescano. Una gara che x.com