Martedì 10 febbraio, La Ruota della Fortuna è tornata su Canale 5 con un ritmo più rapido del solito. Gerry Scotti si è mostrato sbrigativo, lasciando in disparte Samira, che si è ritrovata in secondo piano durante l’inizio della puntata.

Martedì 10 febbraio La Ruota della Fortuna è tornata nell’access prime time di Canale 5 con una puntata che, almeno in apertura, ha avuto un ritmo diverso dal solito. Gerry Scotti si è mostrato più diretto e spedito del consueto, deciso a far entrare subito nel vivo il gioco e a dare spazio ai concorrenti. In questo cambio di passo, Samira Lui è rimasta per qualche minuto in disparte: nessun siparietto, nessuna battuta di rito, solo un ingresso elegante e misurato prima che la Ruota iniziasse a girare. “La Ruota della Fortuna”, cambio di ritmo tra Gerry e Samira. La puntata di martedì 10 febbraio si apre nel modo ormai consueto: le note dei Fortuna Five riempiono lo studio e Gerry Scotti fa il suo ingresso con quell’aria familiare e rassicurante che lo ha reso il padrone di casa per eccellenza de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti è sbrigativo: Samira in disparte

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

La Ruota della Fortuna torna in tv martedì 27 gennaio con una nuova puntata.

Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicina; La ruota della fortuna: Ludovica alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna perde terreno su Affari tuoi : perché non c'entra solo Fabrizio Corona; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia tutto: Basta gettoni d’oro. Poi la freddura di Samira Lui.

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Teodora da Civitavecchia e quanto ha vinto il 9 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 9 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo due puntate, Ludovica da Galatina ha ceduto il titolo di campione a Teodora, una ... tag24.it

Ascolti tv, scontro tra titani: chi sta vincendo tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? - I trend AuditelLa ruota della fortuna ha già raggiunto il suo apice e ora inizia la sua discesa ed il game di Rai1 che sale per tornare stabilmente al comando? affaritaliani.it

Gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio. Gerry Scotti torna sopra De Martino - facebook.com facebook