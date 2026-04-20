Da diversi anni, la squadra di calcio della capitale fatica a mantenere un livello competitivo stabile. L’ultima stagione considerata positiva risale al 2017-18, quando l’allora allenatore portò la squadra a risultati significativi. Da allora, le prestazioni sono state spesso al di sotto delle aspettative, con poche eccezioni. I tifosi devono risalire a quella stagione per trovare ricordi di un rendimento più convincente.

“I tifosi della Roma devono sforzare la mente fino alla stagione 2017-18 per ricordare un campionato significativamente diverso”. C’era Eusebio Di Francesco in panchina, arrivarono terzi e in semifinale di Champions. Pensa come stanno messi: sono anni ormai che fanno campionati tutti uguali, diremmo mediocri. Il Guardian non lo dice ma il senso dell’articolo di Nicky Bandini è proprio questo: “ E’ lecito chiedersi se la Roma stia progredendo. Nonostante otto cambi di allenatore in otto anni, i risultati sono stati sorprendentemente costanti. La squadra di questa stagione ha 58 punti dopo 33 partite. Nello stesso periodo della scorsa stagione, la Roma ne aveva 57.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma è mediocre da anni, l’ultimo guizzo fu nel 2018 con Di Francesco (pensa come stanno messi)

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