Israele media | Netanyahu fu informato già nel 2018 che Hamas preparava un attacco su larga scala nel sud del paese

Secondo alcuni media israeliani, Benjamin Netanyahu sarebbe stato informato già nel 2018 che Hamas stava preparando un attacco su larga scala nel sud del paese. Tuttavia, il primo ministro ha sempre negato di aver ricevuto dettagli precisi prima del 7 ottobre 2023, giorno in cui i miliziani di Hamas hanno attraversato il confine e ucciso oltre 1.000 persone. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione delle informazioni e sulla responsabilità politica.

Benjamin Netanyahu ha sempre negato di aver ricevuto informazioni dettagliate in merito prima del 7 ottobre 2023, prima cioè del giorno in cui i miliziani di Hamas penetrarono nel sud di Israele e uccisero oltre 1.200 persone. Ora però emergono rivelazioni che gettano un nuovo cono d'ombra sul lavoro svolto dai servizi segreti di Tel Aviv prima dell'attacco: secondo nuovi documenti citati dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, il primo ministro era venuto a conoscenza del piano generale di attacco già nell' aprile 2018, quando la direzione dell'intelligence militare israeliana distribuì un report dettagliato ai più alti vertici della sicurezza nazionale.

