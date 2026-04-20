La robotica urologica dell’Aoup fa scuola in Italia | corso e premio

A Pisa, presso il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica, si è appena concluso un corso dedicato alla robotica urologica. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diverse regioni italiane. Durante la giornata, è stato assegnato un premio a un giovane chirurgo che si è distinto per le sue competenze nel campo delle tecniche robotiche. L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione e aggiornamento in ambito chirurgico.

Pisa, 20 aprile 2026 – Si è appena conclusa, al Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup, la seconda edizione del corso di chirurgia urologica robotica avanzata dal titolo: “A Trocar and a chair: chirurgia robotica anche quando sembra impossibile” coordinato da Giorgio Pomara, direttore dell’Unità operativa di Urologia 2. Obiettivo dell’evento era la condivisione delle più moderne tecniche chirurgiche nel trattamento dei tumori urologici. Specialisti urologi da tutta Italia hanno avuto così la possibilità di assistere a cistectomie radicali, prostatectomie radicali e chirurgie renali e all’organizzazione complessiva che ruota attorno al Centro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La robotica urologica dell’Aoup fa scuola in Italia: corso e premio Notizie correlate Leggi anche: Chirurgia robotica, Pisa non ha rivali: l’Aoup è prima in Italia per numero di interventi Leggi anche: Il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup cresce ancora: 1870 interventi eseguiti nel 2025 Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La robotica urologica dell’Aoup fa scuola in Italia: corso e premio; Specialisti urologi da tutta Italia a Pisa per il corso di Chirurgia robotica. La robotica urologica dell’Aoup fa scuola in Italia: corso e premioPisa, 20 aprile 2026 – Si è appena conclusa, al Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup, la seconda edizione del corso di chirurgia urologica robotica avanzata dal titolo: A Trocar ... lanazione.it Urologia, innovazione e chirurgia robotica: il dottor Davide Giraudo alla guida del reparto di LegnanoTecnologia, precisione e una visione chiara del futuro: riparte da qui l’Urologia dell’Ospedale di Legnano. Da settembre alla guida del reparto c’è il dottor Davide Giraudo, nuovo dirigente medico ... legnanonews.com Nuove speranze contro il tumore al pancreas: anche l’Aoup protagonista nella sperimentazione internazionale della molecola Daraxonrasib - facebook.com facebook All’Aoup nuova procedura mini-invasiva su una 30enne in condizioni critiche. Il primario Simoncini: “Coagulare il sangue senza chirurgia e rischi” x.com