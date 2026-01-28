Chirurgia robotica Pisa non ha rivali | l’Aoup è prima in Italia per numero di interventi

Da corrieretoscano.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa si conferma la capitale italiana della chirurgia robotica. Nell’ultimo anno, l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha registrato il maggior numero di interventi in Italia. La città si conferma punto di riferimento per le tecnologie di ultima generazione in campo medico.

PISA – Pisa si conferma la capitale italiana della chirurgia ad alta tecnologia. Il 2025 ha sancito, ancora una volta, il primato dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup). I numeri parlano chiaro: il Centro multidisciplinare è al primo posto in Italia per volume di attività. Nessuna altra struttura pubblica o privata, tra quelle dotate di quattro piattaforme robotiche Da Vinci, riesce a tenere questo passo. In un solo anno sono stati eseguiti 1870 interventi. Una cifra che segna una crescita del 3% rispetto al 2024. La media è impressionante: oltre 460 procedure per ogni singola macchina.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Approfondimenti su Aoup Pisa

Il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup cresce ancora: 1870 interventi eseguiti nel 2025

Il Centro di Chirurgia robotica dell’Aoup ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con 1870 interventi eseguiti.

Chirurgia robotica toracica, nuovo traguardo dell'ospedale: superati i 100 interventi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Aoup Pisa

Congressi: a Pisa il 17° raduno sulla Chirurgia robotica oncologica, eccellenza dell’AoupPisa, 30 maggio 2025 – Dal 5 al 7 giugno al Palatodisco (via Palazzetto, 11 a San Giuliano Terme, inizio alle 8.30) si tiene il 17° congresso della Sergs-Società europea di chirurgia robotica ... lanazione.it

chirurgia robotica pisa nonChirurgia robotica, Prato ai vertici nazionaliPRATO: Con 654 interventi nel 2025, l'ospedale Santo Stefano spicca per numero di interventi eseguiti con una singola piattaforma ... toscanamedianews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.