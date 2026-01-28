Chirurgia robotica Pisa non ha rivali | l’Aoup è prima in Italia per numero di interventi

Pisa si conferma la capitale italiana della chirurgia robotica. Nell’ultimo anno, l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha registrato il maggior numero di interventi in Italia. La città si conferma punto di riferimento per le tecnologie di ultima generazione in campo medico.

PISA – Pisa si conferma la capitale italiana della chirurgia ad alta tecnologia. Il 2025 ha sancito, ancora una volta, il primato dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup). I numeri parlano chiaro: il Centro multidisciplinare è al primo posto in Italia per volume di attività. Nessuna altra struttura pubblica o privata, tra quelle dotate di quattro piattaforme robotiche Da Vinci, riesce a tenere questo passo. In un solo anno sono stati eseguiti 1870 interventi. Una cifra che segna una crescita del 3% rispetto al 2024. La media è impressionante: oltre 460 procedure per ogni singola macchina.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Aoup Pisa

Ultime notizie su Aoup Pisa

